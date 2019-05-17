Россия назвала условие работы в ПАСЕ

Для этого необходимы равноправные условия

Министры иностранных дел государств-членов Совета Европы собрались в пятницу в столице Финляндии, чтобы обсудить будущее организации и разрешить кризис, возникший из-за лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ, передает "ТВ Центр".

Среди сторонников возвращения России полномочий в ассамблее выступают Франция, Германия, Финляндия и ряд других стран. Противниками стали Украина и страны Балтии. В знак протеста глава украинского МИД Павел Климкин отменил свою поездку на нынешнюю сессию и пригрозил невыполнением Минских соглашений в случае возвращения России права голоса. В Москве же ожидают, что на встрече будут приняты конкретные решения, которые приведут к нормализации ситуации.

В своём выступлении на сессии глава российского МИД Сергей Лавров призвал восстановить целостность Совета, вернувшись к изначальным принципам организации, ключевое из которых – равенство всех государств-участников. О том, что Москва готова к работе в ПАСЕ только на равноправных условиях, заявил в пятницу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.