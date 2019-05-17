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Россия назвала условие работы в ПАСЕ

14:43
  • пятница
  • 17 мая 2019

Для этого необходимы равноправные условия

Министры иностранных дел государств-членов Совета Европы собрались в пятницу в столице Финляндии, чтобы обсудить будущее организации и разрешить кризис, возникший из-за лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ, передает "ТВ Центр".

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Среди сторонников возвращения России полномочий в ассамблее выступают Франция, Германия, Финляндия и ряд других стран. Противниками стали Украина и страны Балтии. В знак протеста глава украинского МИД Павел Климкин отменил свою поездку на нынешнюю сессию и пригрозил невыполнением Минских соглашений в случае возвращения России права голоса. В Москве же ожидают, что на встрече будут приняты конкретные решения, которые приведут к нормализации ситуации.

В своём выступлении на сессии глава российского МИД Сергей Лавров призвал восстановить целостность Совета, вернувшись к изначальным принципам организации, ключевое из которых – равенство всех государств-участников. О том, что Москва готова к работе в ПАСЕ только на равноправных  условиях, заявил в пятницу и  пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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