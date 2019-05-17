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Брошенная в поликлинике девочка заговорила по-украински

15:51
  • пятница
  • 17 мая 2019

Когда стало понятно, что за девочкой никто не вернется, врачи вызвали полицию

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП с девочкой на севере Москвы. Накануне вечером женщина привела ребёнка в одну из поликлиник и оставила там его одного.

В детскую городскую поликлинику женщина с маленькой дочкой пришла уже вечером. Накануне закрытия. Впрочем, задерживаться здесь она и не собиралась. Мать просто оставила ребёнка в здании и ушла в неизвестном направлении, передает "ТВ Центр".

Передвижение женщины по больничным коридорам зафиксировали камеры видеонаблюдения. По некоторым данным, в поликлинику женщина привела дочку с легкой простудой. После хождения по кабинетам она взяла ребенка на руки, посадила  в кресло и сбежала. Брошенного ребенка заметили врачи. После безуспешных поисков матери они обратились в полицию. Доследственная проверка началась в тот же день.

"В настоящее время девочка находится в городской больнице, где она проходит необходимые обследования. Предварительно, у девочки, каких-либо внешних повреждений не обнаружено. Следователи опрашивают свидетелей, работников поликлиники, устанавливают местонахождение женщины, оставившей девочку", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Первыми опросили охрану поликлиники. Судя по поведению женщины, она уже не раз бывала в учреждении. Хорошо ориентировалась  в проходах,  действовала четко и знала, где оставит ребенка.

Брошенной девочке на вид около трех лет. Ребенок ухоженный. Но говорит плохо. Причем, отрывочные фразы произносит на украинском языке. Имя подкидыша так и не смогли  установить. Она отзывается на "Настю" и на "Надю". Девочка не может назвать свой возраст и имя, как зовут маму и где они живут. Это осложняет поиски родителей. Единственное, что удалось выяснить следователям, что жили  они с мамой и папой в большом доме, куда нужно подниматься по лестнице. Клич о пропаже горе-матери  бросили и в соцсетях. Ее ищут всем миром. А родительские форумы  пестрят возмущенными комментариями.

Как отмечают психологи, в этой стрессовой ситуации ребенок не закрывается. А значит, привык оставаться с чужими людьми. Однако следователи намерены найти родителей ребенка в ближайшее время.

Елена Сахно, Валера Белинский, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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