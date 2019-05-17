Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

Большинство участков Северо-Восточной Хорды уже запущены

В пятницу Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске движения на новом участке Северо-Восточной хорды. Он проходит от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы, сообщает "ТВ Центр".

В прошлом году был запущен отрезок от Щёлковского до Открытого шоссе. Это почти пять километров дороги, включая эстакады, тоннель под Щёлковским шоссе и съезды. И вот теперь трассу продлили до Лосиноостровской улицы. Большинство участков Северо-Восточной хорды уже запущены, полностью строительство должно быть завершено в течение двух лет.

"Сегодня мы открываем небольшой, но очень важный участок Северо-Восточной хорды. Благодаря ему автомобилисты смогут более комфортно выезжать из района Метрогородок", – отметил Собянин.