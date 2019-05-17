В Москве объявили победителя номинации "Учитель года Москвы – 2019"

Победителем номинации "Учитель года" стала учитель начальных классов Анна Макарова

В Москве подвели итоги городского этапа конкурса "Учитель года". Участвовали 29 ведущих педагогов из столичных школ. Испытания были сложные, учителя демонстрировали знания в сфере современного образования - не только на словах, но и на деле - на мастер-классах.

Ну а те, кто прошёл в финал, должны были показать, что умеют не только учить детей, но и разговаривать с каждым ребёнком.

Теперь впереди уже всероссийский конкурс. И за право стать "Учителем года" будут бороться педагоги со всей страны. Кто покажет лучшие результаты, узнаем в начале октября.