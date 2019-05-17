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В Москве объявили победителя номинации "Учитель года Москвы – 2019"

14:59
  • пятница
  • 17 мая 2019

Победителем номинации "Учитель года" стала учитель начальных классов Анна Макарова

В Москве подвели итоги городского этапа конкурса "Учитель года". Участвовали  29 ведущих педагогов из столичных школ. Испытания были сложные, учителя демонстрировали знания в сфере современного образования - не только на словах, но и на деле - на мастер-классах.

Ну а те, кто прошёл в финал, должны были показать, что умеют не только учить детей, но и разговаривать с каждым ребёнком.

Теперь впереди уже всероссийский конкурс. И за право стать "Учителем года" будут бороться педагоги со всей страны. Кто покажет лучшие результаты, узнаем в начале октября.

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Победитель конкурса "Учитель года Москвы – 2019" Анна Макарова
Победитель конкурса "Учитель года Москвы – 2019" Анна Макарова
Заседание по итогам конкурса "Учитель года Москвы – 2019"
Заседание по итогам конкурса "Учитель года Москвы – 2019"
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