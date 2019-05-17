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Панические атаки: причины появления и как от них избавиться

15:21
  • пятница
  • 17 мая 2019

Москвичам помогут врачи-профессионалы

"Только без паники!" - не просто слова поддержки, а целый проект. Стартовал он в Москве, и сразу на больших площадках. Справиться с паническими атаками, а ещё с любыми страхами, горожанам помогут профессионалы - психиатры больницы имени Ганнушкина.
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Олегу 37. Инженер-нефтяник по специальности, привлекательный молодой человек - долгое время был вынужден лечиться от приступов тревожных расстройств или, как их сегодня чаще называют, панических атак, передает "ТВ Центр".

"Я сам прошёл путь от тяжёлого невроза, справлялся с паническими атаками, тревожным расстройством, депрессией. Сейчас всё больше и больше людей, которые страдают тревожным расстройством, и ни для кого не секрет что с каждым годом таких станет только больше", - отметил мужчина.

Таких как Олег - хорошо одетых, респектабельных молодых людей и девушек - на тренинг по борьбе с паническими атаками пришло и правда гораздо больше, чем всех остальных участников. Желающих проконсультироваться со специалистами психиатрической больницы им. Ганнушкина организаторы едва смогли разместить в двух залах. Потребовались дополнительные стулья.

Учащённое сердцебиение, нехватка воздуха, тошнота, дрожь в конечностях и неконтролируемый страх - приступ панической атаки может застать врасплох где угодно. По подсчётам медиков, в Москве и в других мегаполисах людей, страдающих различными фобиями, сегодня в 10 раз больше, чем в небольших городах и поселениях.

Среди причин паниковать участники тренинга называли проблемы в семье, давление в учебных заведениях и на работе, стрессовую обстановку в городе и в стране в целом. Были в зале и те, кого на тренинг привело беспокойство за близких.

Пообщаться с психиатрами в формате публичной встречи москвичам оказалось сподручнее, чем обращаться за консультацией в медучреждения. После тренингов гости мероприятия могут обратиться за персональной консультацией, пройти психологическое тестирование или записаться на анонимный приём к психиатру. Консультации специалистов проводятся бесплатно.

После аншлага, который вызвала первая встреча со специалистами психиатрической службы, такой формат решили активно развивать. До недавних пор в нашей стране обращаться за помощью к психологу и тем более к психиатру считалось зазорным - со своими проблемами охотнее шли к друзьям. Похоже, специалисты решительно намерены это изменить.

Татьяна Сидорова, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".

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