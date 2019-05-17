Доренко проводили аплодисментами в последний путь

Церемония прошла в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища

В пятницу в Москве простились с Сергеем Доренко. Журналист скончался 9 мая, ему было 59 лет. На Троекуровском кладбище, где проходила траурная церемония, собрались сотни людей - близкие, друзья, коллеги, передает "Газета.Ru".

Сергея Доренко называют одним из самых ярких журналистов постсоветской эпохи. Он пришел на телевидение в 1985-м. Возглавлял дирекцию информационных программ на ОРТ, позже вел программы на "Эхе Москвы" и в "Русской службе новостей", а в 2014-м стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва", где и проработал до конца жизни.

Доренко воспитал целое поколение журналистов. Не боялся поднимать самые острые проблемы и, по отзывам коллег, действительно мог словом влиять на происходящее вокруг.