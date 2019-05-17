Станция New Horizons сблизилась с "Краем Света"

Обнародованы первые результаты исследования астероида

Появились первые данные об астероиде Ультима Туле, с которым в январе 2019 года сблизилась американская межпланетная станция New Horizons. Выяснилось, что объект 2014MU69 возник на ранних этапах формирования Солнечной системы в результате "мягкого соударения" двух тел.

Астероид находится на расстоянии 6,5 миллиарда километров от Земли. Он имеет максимальный диаметр 35 километров и выглядит как две соединенные краями сплющенные сферы. По словам экспертов, такую форму он приобрел после того, как два небесных тела столкнулись на скорости около 8,9 километра в час.

Большая часть по размеру получила обозначение "Ультима", а меньшая - "Туле". В переводе с латыни название может означать "Край света". У поверхности "Ультимы" красноватый оттенок. По мнению исследователей, причина этого - присутствие комплексных органических молекул - толинов. Они образовались из метана и этана под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Следы этих веществ ранее были обнаружены на Плутоне и на его спутнике Хароне, передает ТАСС со ссылкой на Space.com.

Как отметил эксперт из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США, штат Колорадо) Алан Стерн, столь необычная форма, возможно, возникла еще тогда, когда обе сферы, позднее образовавшие одно небесное тело, вращались вокруг общего центра.

Кроме того, на поверхности "Ультимы" видны и мелкие бугорки, вероятно, следы небесных тел, притянутых астероидом. А на "Туле" обнаружен метеоритный кратер диаметром около семи километров, получивший название Мэриленд.

Пока что, со станции New Horizons поступило только около 25% от общего объема информации, собранной во время сближения с астероидом. Все данные будут переданы на Землю к середине 2020 года.

Полет New Horizons стал рекордным по удаленности от Земли в космос. С астероидом Ультима Туле он сближался на расстояние 3540 километров.

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Видео: опубликовано снятое на "краю света" видео