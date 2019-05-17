Меланья Трамп в черном платье вызвала восторг у зрителей

Жена американского лидера умеет элегантно одеваться

Публика восхищена тем, как супруга президента США Меланья Трамп умеет одеваться. Она в очередной раз очаровала всех появлением на публичном мероприятии в элегантном вечернем платье.

В таком виде она вместе с супругом посетила организованный Дональдом Трампом ежегодный ужин Исторической ассоциации США. Для выхода в свет первая леди выбрала классику: элегантное черное платье в пол от Akris.

Фотографии можно увидеть на официальной странице Меланьи Трамп в Instagram и в фанатских пабликах, которые посвящены первой леди США, пишет "Дни.ру". Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от того, как выглядит сияющая улыбкой супруга американского лидера. Сам Трамп надел в этот вечер классический смокинг и галстук-бабочку.

Впрочем, не всегда жена эксцентричного американского президента получала восторженные взгляды во время выхода на люди. Бывали и провальные решения. Так, в декабре 2018 года некоторые пользователи Сети решили, что Меланья ходит без штанов. Это произошло из-за видео, на котором показано, как глава Белого дома и первая леди выходят из самолета после прилета из Ирака на авиабазу Эндрюс. Меланья была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны. Однако оптическая иллюзия заставила зрителей поверить в то, что женщина попросту забыла надеть брюки.