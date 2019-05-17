ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть слили редкие фото молодой Ирины Аллегровой

14:50
  • пятница
  • 17 мая 2019

На кадрах певица позирует с дочерью

На фан-странице Ирины Аллегровой в Instagram опубликовали архивные фото из жизни певицы. Кадры приурочены ко дню рождения дочери певицы Лалы.

"Пусть в доме всегда живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!" - гласит подпись к фото (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

На одном из снимков Лала еще совсем юная девочка, на другом уже старше, а на третьем - взрослая женщина. Рядом с дочерью на всех фотографиях Ирина. Поклонники обратили внимание, как молодо Аллегрова выглядит на снимке с дочерью-школьницей. Черно-белый кадр вызвал восторг. В комментариях подписчики подметили, что Ирина и сама сошла бы за ученицу.

16 мая Лале исполнилось 47 лет. Из-за большой загруженности мамы она почти все время в детстве проводила с дедушкой. Сейчас Лала работает концертным директором Аллегровой.

Главное сегодня
Ирина Аллегрова со своей дочерью Лалой
Ирина Аллегрова со своей дочерью Лалой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.