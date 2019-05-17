В Сеть слили редкие фото молодой Ирины Аллегровой

На кадрах певица позирует с дочерью

На фан-странице Ирины Аллегровой в Instagram опубликовали архивные фото из жизни певицы. Кадры приурочены ко дню рождения дочери певицы Лалы.

"Пусть в доме всегда живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!" - гласит подпись к фото (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

На одном из снимков Лала еще совсем юная девочка, на другом уже старше, а на третьем - взрослая женщина. Рядом с дочерью на всех фотографиях Ирина. Поклонники обратили внимание, как молодо Аллегрова выглядит на снимке с дочерью-школьницей. Черно-белый кадр вызвал восторг. В комментариях подписчики подметили, что Ирина и сама сошла бы за ученицу.

16 мая Лале исполнилось 47 лет. Из-за большой загруженности мамы она почти все время в детстве проводила с дедушкой. Сейчас Лала работает концертным директором Аллегровой.