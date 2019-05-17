Память о Началовой призвали сохранить для потомков

Ей хотят поставить памятник

На юге Москвы могут установиться памятник, посвященный умершей певице Юлии Началовой.

Как пишут "Дни.ру", поклонники певицы просят Москомнаследие увековечить память Началовой. Памятник в ее честь предлагается установить рядом с домом 21 на Чертановской улице, где жила артистка. Как утверждают сторонники данной идеи, в этом районе много парков и скверов, подходящих для установки монумента.

Также сообщается, что соседи Юлии Началовой готовы собрать деньги на установку мемориальной доски на подъезде дома. Кроме того, возникла идея переименовать Чертановскую улицу в улицу Юлии Началовой. "Я считаю, что Юлия достойна того, чтобы называлась улица в ее честь. И памятная доска тоже бы не помешала", - сказала певица Кристина Есаян.

Отметим, что установка мемориальной доски в Москве, согласно законодательству, возможна только через десять лет после кончины человека.

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Началу втянули в судебное разбирательство: ее бывший муж собирался отсудить у артистки недвижимость.

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась после пяти дней комы от сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Видео: на похоронах Началовой