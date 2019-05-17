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Память о Началовой призвали сохранить для потомков

14:18
  • пятница
  • 17 мая 2019

Ей хотят поставить памятник

На юге Москвы могут установиться памятник, посвященный умершей певице Юлии Началовой.

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Как пишут "Дни.ру", поклонники певицы просят Москомнаследие увековечить память Началовой. Памятник в ее честь предлагается установить рядом с домом 21 на Чертановской улице, где жила артистка. Как утверждают сторонники данной идеи, в этом районе много парков и скверов, подходящих для установки монумента.  

Также сообщается, что соседи Юлии Началовой готовы собрать деньги на установку мемориальной доски на подъезде дома. Кроме того, возникла идея переименовать Чертановскую улицу в улицу Юлии Началовой. "Я считаю, что Юлия достойна того, чтобы называлась улица в ее честь. И памятная доска тоже бы не помешала", - сказала певица Кристина Есаян.

Отметим, что установка мемориальной доски в Москве, согласно законодательству, возможна только через десять лет после кончины человека. 

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Началу втянули в судебное разбирательство: ее бывший муж собирался отсудить у артистки недвижимость. 

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась после пяти дней комы от сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Видео: на похоронах Началовой 
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