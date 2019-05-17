39-летняя модель Playboy и Maxim умерла при загадочных обстоятельствах

Она не дожила неделю до своего 40-летия

39-летняя модель журналов Playboy и Maxim, а также известная рестлер Эшли Массаро скончалась в США, не дожив неделю до своего 40-летия.

Ее тело обнаружили в доме в Лонг Айленде, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Причины смерти на данный момент неизвестны, однако она точно не связана с криминалом, пишет CNN.

В 2005 году Массаро выиграла кастинг-шоу Raw Diva Search и начала карьеру в мировом рестлинге, подписав контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE).