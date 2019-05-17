У убитого дочерьми Михаила Хачатуряна было психическое расстройство

Следователи могут провести правовую проверку

У жителя Москвы Михаила Хачатуряна, которого летом прошлого года убили трое его дочерей, было расстройство личности. При этом мужчина был вменяемым.

Этот факт удалось установить благодаря проведенной посмертной психолого-психиатрической экспертизе. По словам адвоката Алексея Липцера, представляющего интересы Крестины Хачатурян, у ее отца были определенные расстройства личности, однако он не может сказать, какие именно.

Теперь защита будет настаивать на проведении следователями правовой проверки в отношении погибшего на наличие в его действиях состава преступления. Об этом заявил защищающий Марию Хачатурян адвокат Ярослав Пакулин, передает Агентство "Москва".

Ранее невменяемой признали младшую из трех сестер Хачатурян. После этого девушку перевели из столичного изолятора №6 в психиатрическую лечебницу при СИЗО №2. Позднее Басманный суд отпустил всех девушек из СИЗО. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Позднее девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса они признали вину. По их словам, отец долгое время их истязал.

При этом родственники Михаила Хачатуряна считают, что дочери оклеветали мужчину и цинично убили. Сейчас они пишут жалобы в связи с тем, что суд смягчил сестрам меру пресечения.

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