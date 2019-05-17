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Памяти Grumpy Cat: сердитая кошка может быть милой

16:05
  • пятница
  • 17 мая 2019

14 мая умерла одна из самых знаменитых кошек планеты

Социальные сети оплакивают смерть знаменитой Grumpy Cat – самой сердитой кошки интернета. Ей было всего семь лет.

Котенок по кличке Соус Тардар (это настоящее имя Grumpy Cat – прим. ред.) родился в 2012 году и рос в любви и заботе. Хозяева считают, что на внешность животного повлияла врожденная карликовость и неправильный прикус.

Недовольная кошка за свою непродолжительную жизнь успела стать героиней мемов, комиксов, видеоигр и сняться в рекламе. Ее подкосила инфекция мочевыводящих путей, которая дала тяжелые осложнения. Ветеринары не смогли ей помочь. Grumpy Cat умерла 14 мая в полдень, пишет интернет-портал "Дни.ру". Она навсегда вошла в историю и забыть ее суровую мордочку невозможно.

 

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Кошка Grumpy Cat
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