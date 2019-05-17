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Мистические силы управляют Лазаревым на "Евровидении"

15:02
  • пятница
  • 17 мая 2019

Родовая мощь встанет за Лазарева в финале

Сергей Лазарев сможет одержать победу на песенном конкурсе "Евровидение" в Израиле. Мощный голос, проникновенная песня и яркий номер, безусловно, выведут артиста в лидеры, но одержать победу ему поможет номер, под которым он будет выступать в финале – 5.
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Нумеролог объяснила НСН, что пять - это звезда, пентаграмма, символизирующая человека. Этот символ поможет Лазареву собрать воедино всю энергию и направить ее в свое выступление.

"Пятерка также отвечает за родовые связи. Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет", - добавила эксперт.

Финал "Евровидения" пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит пятым с песней Scream.

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