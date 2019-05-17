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Путин назвал главное оружие века

15:15
  • пятница
  • 17 мая 2019

Оно будет определять боевой потенциал российской армии и флота

В ближайшие десятилетия и весь XXI век боевой потенциал россйской армии и флота будет определять лазерное оружие. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике.

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Президент России считает, что своевременная реализация проектов, связанных с лазерным оружием, крайне важна. Глава государства предложил провести практические испытания лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", передает Газета.Ru.

В 2018 году Путин заявил, что не может рассказать обо всех российских разработках в сфере лазерного оружия.

Во вторник Путин в Ахтубинске, куда он прилетел в рамках серии оборонных совещаний, осмотрел экспозицию современной авиационной техники. Президенту показали самолет МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

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