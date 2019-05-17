Климкин объявил об отставке

Он собрался идти на выборы

Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что покидает свой пост. По его словам, он уже написал заявление об отставке.

Об этом говорится в видеообращении, которое появилось на его странице в Facebook. "Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - сказал он.

При этом он заявил, что намерен идти в политику и участвовать в выборах в Раду. По его словам, он понимает, чего хотят украинцы, но также осознает, чего от его страны ожидает мир. Климкин подчеркнул, что у него есть очень много различных идей. При этом он отметил, что делает это с командой, с которой разделяет "ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше".

В пятницу многие приближенные действующего президента Украины Петра Порошенко объявляют об отставках. Так, 17 мая стало известно об уходе представителя украинского лидера в Верховной Раде Ирины Луценко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

В четверг Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она состоится 20 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение. Сам Зеленский отметил, что действующие власти, вероятно, пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

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Видео: Зеленский решил судьбу Рады