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Климкин объявил об отставке

15:42
  • пятница
  • 17 мая 2019

Он собрался идти на выборы

Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что покидает свой пост. По его словам, он уже написал заявление об отставке.

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Об этом говорится в видеообращении, которое появилось на его странице в Facebook. "Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - сказал он.

При этом он заявил, что намерен идти в политику и участвовать в выборах в Раду. По его словам, он понимает, чего хотят украинцы, но также осознает, чего от его страны ожидает мир. Климкин подчеркнул, что у него есть очень много различных идей. При этом он отметил, что делает это с командой, с которой разделяет "ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше".

В пятницу многие приближенные действующего президента Украины Петра Порошенко объявляют об отставках. Так, 17 мая стало известно об уходе представителя украинского лидера в Верховной Раде Ирины Луценко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

В четверг Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она состоится 20 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение. Сам Зеленский отметил, что действующие власти, вероятно, пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

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Видео: Зеленский решил судьбу Рады

 

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