"Прямо гордость брала": Яна Чурикова оценила выступление Лазарева на "Евровидении"

Телеведущая Яна Чурикова сказала ТВЦ.RU, что она испытала чувство гордости во время блистательного выступления Сергея Лазарева, который прошел в финал песенного конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве.

Телеведущая призналась, что 16 мая она с замиранием сердца смотрела выступление российского певца, который исполнил сложную композицию Scream. По ее словам, это не просто песня, а целое симфоническое произведение.

"Там есть риск не взять верхние ноты, переволноваться и забыть что-нибудь из постановочных движений, - сказала Яна Чурикова, которая в свое время комментировала "Евровидение" на российском ТВ. - Очень хотелось, чтобы вчера все было идеально, учитывая, что в целом состав второго полуфинала был сильнее, чем первого. Все было достаточно конкурентно, и для Сережи вдвойне, потому что на него сейчас очень пристальный взгляд и поклонников "Евровидения", и россиян.

Было приятно, что за артиста, который представляет твою страну, прямо гордость брала, - продолжила телеведущая. - Это ощущение, ради которого стоит смотреть "Евровидение". Когда твой артист выступает хорошо - это то, ради чего "Евровидение" и нужно. Мы вчера все это пережили, осталось дождаться, что будет в финале. Уже произведена жеребьевка и распределение мест, кто как выступает. Можно говорить, что от этого что-то зависит, что-то не зависит. Песни в контексте финала слушаются по-другому - это тоже факт. Самое интересное, конечно, произойдет завтра во время голосования".

