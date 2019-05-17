"Прямо гордость брала": Яна Чурикова оценила выступление Лазарева на "Евровидении"

Она также назвала его главных конкурентов

Телеведущая Яна Чурикова сказала ТВЦ.RU, что она испытала чувство гордости во время блистательного выступления Сергея Лазарева, который прошел в финал песенного конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве.

Телеведущая призналась, что 16 мая она с замиранием сердца смотрела выступление российского певца, который исполнил сложную композицию Scream. По ее словам, это не просто песня, а целое симфоническое произведение.

"Там есть риск не взять верхние ноты, переволноваться и забыть что-нибудь из постановочных движений, - сказала Яна Чурикова, которая в свое время комментировала "Евровидение" на российском ТВ. - Очень хотелось, чтобы вчера все было идеально, учитывая, что в целом состав второго полуфинала был сильнее, чем первого. Все было достаточно конкурентно, и для Сережи вдвойне, потому что на него сейчас очень пристальный взгляд и поклонников "Евровидения", и россиян.

Было приятно, что за артиста, который представляет твою страну, прямо гордость брала, - продолжила телеведущая. - Это ощущение, ради которого стоит смотреть "Евровидение". Когда твой артист выступает хорошо - это то, ради чего "Евровидение" и нужно. Мы вчера все это пережили, осталось дождаться, что будет в финале. Уже произведена жеребьевка и распределение мест, кто как выступает. Можно говорить, что от этого что-то зависит, что-то не зависит. Песни в контексте финала слушаются по-другому - это тоже факт. Самое интересное, конечно, произойдет завтра во время голосования".

Яна Чурикова считает, что с точки зрения технических наворотов у Лазарева получился один из самых мощных номеров на "Евровидении-2019". Однако у россиянина много сильных конкурентов, в том числе Чингиз из Азербайджана, у которого есть не только прекрасная песня, но и оригинальная цепляющая сценка. Чурикова также отметила голландца Дункана Лоуренса, способного затронуть самые сокровенные струны человеческой души, просто сидя за музыкальным инструментом.

"В общем, у Сережи есть с кем побороться, - сказала Чурикова ТВЦ.RU. - Мы, россияне, завтра тоже голосуем. Давайте посмотрим, где мы хотим, чтобы было "Евровидение", а во всем остальном будем уповать на удачу. Теперь Сережа воспринимается как часть евровизионной семьи. Это только у нас задаются вопросом, зачем он поехал второй раз. Я слышу эти мнения, и мне хочется им возразить. Второй раз он поехал, потому что там он чувствует себя как дома и поклонники "Евровидения" из разных стран тоже очень хорошо его знают".

Напомним, что в 2016 году Лазарев занял на "Евровидении" третье место.

Как сообщалось ранее, 18 мая российский певец выйдет на сцену экспоцентра Тель-Авива под пятым номером.