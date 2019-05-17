Москвич нашел дома тело чужой голой женщины

58-летний мужчина обратился в полицию

В Москве выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в квартире в Северном Измайлове. Труп обнаружил 58-летний мужчина. По его словам, он не был знаком с погибшей.

Как сообщает "Пятый канал", незнакомка была практически голой: из одежды на ней была лишь футболка. Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливает полиция.

Инцидент произошел 16 мая на улице 5-я Парковая. Прибывшие на место следователи не нашли на теле женщины признаков насильственной смерти. Предварительно, рядом с телом 30-летней рыжеволосой женщины нашли два сигаретных окурка и два шприца.

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