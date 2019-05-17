Лето в Москве стало длиннее

В столице стоит июньская погода

Продолжительность лета в российской столице увеличилась на 2-3 недели за последние 19 лет. Это связано с тем, что выросла годовая температура в целом – смена сезонов происходит быстрее.

"Все исследования касательно столичного региона в последние годы говорят о том, что у нас практически каждый месяц преобладает положительная аномалия температуры", - рассказала РИА Новости столичный метеоролог Татьяна Позднякова.

По меркам 30-летней давности, в Москве в середине мая стоит июньская погода. В Северном полушарии продолжительность холодного периода сокращается, отметила эксперт.