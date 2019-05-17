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NASA опубликовало фото с места космической катастрофы

16:37
  • пятница
  • 17 мая 2019

Море Спокойствия потревожил израильский аппарат

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото места, где 11 апреля на Луне упал израильский космический аппарат Beresheet. 

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На днях лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA обнаружил место катастрофы Beresheet в море Спокойствия. Судя по полученным фото, разбившийся аппарат оставил на поверхности Луны небольшое углубление. При падении Beresheet поднял облако лунной пыли, которая частично осела на аппарате. 

Израильская компания SpaceIL планирует провести работу над ошибками и отправить на Луну Beresheet-2.  

Отметим, что Beresheet в переводе с иврита означает "В начале". Так Книга Бытия называется на иврите. 

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