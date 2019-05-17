Баг надо фиксить: Group-IB об ошибках на шоу "Голос.Дети"

Компания оценила решение "Первого канала" аннулировать итоги финала песенного конкурса

Компания Group-IB, которая расследовала накрутку голосов в финале шоу "Голос.Дети", оценила решение "Первого канала" аннулировать итоги конкурса. Победу ранее одержала дочь Алсу Микелла Абрамова.

"Да, я считаю оправданным то, что итоги финала обнулены. Все должны иметь равные возможности. Если есть баг - его надо фиксить. Если произошла ошибка - её нужно исправлять", - говорится в сообщении главы Group-IB Ильи Сачкова в Instagram.

По его словам, система голосования в проекте "Голос.Дети" требует доработок по части кибербезопасности. Первые изменения к лучшему уже произошли, однако многое еще нужно сделать, пояснил Сачков.

Накануне в Group-IB подсчитали, сколько могло быть потрачено на организацию фальшивых звонков и СМС за Микеллу Абрамову. Окончательные итоги расследования будут представлены в финальном отчете в конце мая.

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