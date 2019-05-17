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Скандал в королевской семье: принцесса связалась с шаманом

17:06
  • пятница
  • 17 мая 2019

Что важнее: титул или любовь?

Норвежскую принцессу Марту Луизу могут лишить титула за связь с темнокожим шаманом из США по имени Дюрек Верретт.

О своем романе представительница норвежской королевской семьи рассказала в Instagram. 47-летняя Марта Луиза назвала возлюбленного родственной душой, которая понимает ее с полуслова. Дюрек, по словам принцессы, может заставить ее смеяться больше, чем кто-либо другой. "Он обнимает меня без вопросов и страха. Он обладает глубочайшей мудростью, которой охотно делится. Я чувствую себя такой счастливой", - написала Марта Луиза.

Многие неоднозначно оценили связь европейской принцессы и темнокожего шамана-гаитянина. В частности, в королевской семье долго терпели этот роман, но, когда о нем стало известно прессе, выступили с заявлением: Марта Луиза может лишится титула "ее высочество", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Однако принцесса ответила на все обвинения так: "Не вам решать за меня или судить. Я не выбираю мужчину, чтобы угодить вам, нормам и рамкам, которые вы нарисовали у себя в голове. Спасибо за уважение моего выбора. Мы любим друг друга и очень счастливы", - отметила принцесса.

Марта Луиза – единственная дочь короля норвежского короля Харальда Пятого. В линии наследования она стоит четвертой, после младшего брата Хокона и его двоих детей. Принцесса ранее уже была замужем за писателем Ари Беном, у них родились три дочери. Однако спустя почти 15 лет брака последовал развод, ставший первым в истории современной королевской семьи Норвегии.  

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