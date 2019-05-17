Больше, чем Захарченко: по делу чекиста Черкалина изъяли 12 млрд рублей

Экс-полковник МВД утаил всего лишь 8,5 миллиарда рублей

Силовые структуры при обысках в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева обнаружили ценности на 12 миллиардов рублей.

Деньги хранились наличными в разной валюте, акциях, ценных бумагах, драгоценностях и часах, пишет газета "Коммерсант". На данный момент следователи проверяют счета, которые могут быть связаны с арестованными. Не исключено, что на них хранится сумма, эквивалентная изъятому при обыске.

По мнению собеседника URA.RU, эту сумму денег они хранили на "черный день", поскольку "нормальный человек все свои деньги дома не держит". Основные активы могут храниться на банковских счетах, либо вложены в бизнес или недвижимость.

"Я уверен, что найденные средства - это либо заначка, либо они предназначались на повседневные, текущие нужды", - сообщил бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.

Черкалина, Фролова и Васильева задержали 25 апреля по подозрению в получении взяток. Ранее они были уволены из федеральной службы по компрометирующим обстоятельствам.

Таким образом, арестованные сотрудники ФСБ побили рекорд бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по "теневым активам". При обыске у экс-полковника МВД были обнаружены деньги на сумму 8,5 миллиарда в рублевом эквиваленте. В декабре 2017 году имущество его семьи на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства. Сейчас Захарченко находится под стражей.