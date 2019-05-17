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Экс-депутат Госдумы получил "святое украинское гражданство"

17:36
  • пятница
  • 17 мая 2019

Петра Порошенко в последний рабочий день поймали на раздаче паспортов

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство. Политик обрадовался новому этапу в своей жизни. Он рассказал, что получил гражданство от Петра Порошенко "согласно государственным интересам".

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"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев в Facebook на украинском языке.

Бывший российский депутат планирует использовать новый статус, чтобы улучшать инвестиционный климат Украины, создавать новые рабочие места и увеличивать госбюджет. "Все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - написал Пономарев.

За содействие в получении украинского гражданства новоиспеченный украинец поблагодарил генпрокурора Украины Юрия Луценко, министра энергетики Игоря Насалика и нардепа Антона Геращенко.

Ранее Порошенко заявил, что россиянам нельзя предлагать "святое украинское гражданство", поскольку все они захотят его принять. Так он отреагировал на предложение Владимира Зеленского раздавать гражданство россиянам.

В 2016 году Госдума большинством голосов досрочно прекратила депутатские полномочия Пономарева. Он уехал в Киев и получил вид на временное проживание на Украине.

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