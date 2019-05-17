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Собянин открыл движение по новой дороге в Метрогородке

19:44
  • пятница
  • 17 мая 2019

Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

В Москве открыли новую эстакаду от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы. Она стала одной из самых длинных в городе - более двух километров. Старт движению дал Сергей Собянин. Помимо основной магистрали предусмотрены съезды и разворотная петля. Так что теперь значительно улучшится транспортная доступность столичного района Метрогородок, в котором проживают 40 тысяч жителей.

Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
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Без светофоров и перекрестков. Комфортная трасса в современном исполнении - отныне решение всех транспортных проблем жителей Восточного округа столицы.

"Построена гигантская эстакада - 2,5 километра. Одна из самых крупных в городе. Этот участок облегчит движение и на Щёлковке, и на Открытом шоссе, даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек. В ближайшем будущем начнём строительство развязки на Открытое шоссе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Наконец, поедут с ветерком местные жители. Открытый участок пути должен снизить нагрузку на локальных проездах и районных улицах. Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская и Русаковская набережная освободятся от автомобилистов. Других дорог, связывающих район с центром, не было. Теперь есть альтернатива.

Длина нового отрезка пути - всего два километра с небольшим. В масштабах города цифра не кажется серьезной. Но для жителей района Метрогородок - эта трасса буквально открывает все дороги юго-восточного направления Москвы.

Вместо одного выезда через Монтажную улицу на Щелковское шоссе отныне - широкие возможности радиальной трассы. Новый отрезок пути приведёт на МКАД, выведет на Первомайскую улицу и Шоссе Энтузиастов. Обратно - до Лосиноостровской - тоже с ветерком. В прошлом году был запущен отрезок от Щёлковского до Открытого шоссе. Это почти пять километров дороги, включая эстакады, тоннель и съезды. И вот теперь трассу продлили до Лосиноостровской улицы. Вместе с дорогой, позволяющей въехать в район и выехать из него, также открыты для движения съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону скоростной магистрали и разворотная петля. По традиции первыми по дороге проезжают строители.

Это, безусловно, их победа. Полторы тысячи человек в круглосуточном режиме трудились более полутора лет. Легкой эту работу не назовёшь. Строительство проходило в стеснённых условиях - между действующим МЦК и существующими предприятиями.

"Было перенесено и проложено порядка 20 километров инженерных сетей. Это действующие газопроводы, действующие теплосети с большим количеством абонентов: школы, детские сады, медучреждения", - заявил руководитель проекта генподрядной организации Сергей Тихомиров.

На новой трассе нет ничего лишнего. Новшество - встроенные рукава, по которым в гололед будут распыляться реагенты. Осенью здесь запланировано благоустройство. Деревья, кустарники и газон оживят автостраду.

Анастасия Мартынова, Роман Лагунов, "ТВ Центр", Москва.

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