Путин гарантировал ритмичное финансирование науки

Президент встретился с молодыми учеными

Владимир Путин встретился с молодыми учеными - получателями мегагрантов на научные исследования. Эта программа рассчитана до 2020 года. Одна из её целей - стимулировать возвращение в Россию ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты, передает "ТВ Центр".

Глава государства на встрече гарантировал ритмичное финансированием научных исследований. Он также подчеркнул, что молодые исследователи должны иметь возможность применять свои способности на родине.

Зашла речь и конкретных научных проектах. Участники встречи, в частности, предложили создать в России геномную карту океана. Владимир Путин одобрил идею, со своей стороны заверив, что государство продолжит создавать потенциал для работы молодых ученых в регионах.

"Это важный вопрос для нас в целом, но и с точки зрения развития науки в стране, в частности, тоже элемент пространственного развития страны. Так, уже в этом году в Белгороде, Кемерове, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени будут запущены первые научно-образовательные центры. Постараемся сделать это как можно быстрее, без излишней бюрократии. Уже начато обновление приборной базы научных учреждений и вузов, продолжается развитие установок класса "Мега сайнс", которые станут настоящим интеллектуальным магнитом, надеюсь, для исследователей из разных стран, не только из России. Мы из этого исходим", - заявил Путин.