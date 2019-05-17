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На старшее поколение в России выделят 100 млрд рублей

19:50
  • пятница
  • 17 мая 2019

Дмитрий Медведев призвал создать в стране современную систему охрану здоровья для пожилых людей

Дмитрий Медведев посетил Ростов-на-Дону. Там глава правительства провёл совещание о реализации  федерального проекта "Старшее поколение". На эту программу в ближайшие годы выделят порядка 100 миллиардов рублей. Она  входит в национальный проект "Демография", отмечает "ТВ Центр".

Во время обсуждения премьер призвал создать в стране современную систему охрану здоровья для пожилых людей. В частности, во всех регионах начнёт работать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений.

Также Дмитрий Медведев считает, что старшее поколение необходимо мотивировать вести активный образ жизни и поддерживать их занятость. Так,россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно  осваивать новые профессии на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, создадут систему долговременного ухода. Уже в этом году будет построено 19 таких специализированных центров.

Кроме того, во время совещания Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых и призвал навести в этой сфере порядок.

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