Установлены организаторы убийства главы ДНР Захарченко

Донецк также нашел исполнителей и заказчиков громкого преступления

Установлены имена организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что среди них высокопоставленные граждане Украины и других стран, оказывающих поддержку Киеву. По словам Пушилина, члены одной из групп, причастных к этому преступлению, уже задержаны.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Помимо него, в результате взрыва в кафе "Сепар" погиб его телохранитель. Еще 12 человек пострадали.

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