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Установлены организаторы убийства главы ДНР Захарченко

19:53
  • пятница
  • 17 мая 2019

Донецк также нашел исполнителей и заказчиков громкого преступления

Установлены имена организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидер  ДНР Денис Пушилин заявил, что среди них высокопоставленные граждане Украины и других стран, оказывающих поддержку Киеву. По словам Пушилина, члены одной из групп, причастных к этому преступлению, уже задержаны.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Помимо него, в результате взрыва в кафе "Сепар" погиб его телохранитель. Еще 12 человек пострадали.

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Здания кафе в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Здания кафе в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Криминалисты на месте взрыва в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Криминалисты на месте взрыва в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Здания кафе в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченкон
Здания кафе в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченкон
Криминалисты на месте взрыва в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Криминалисты на месте взрыва в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
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