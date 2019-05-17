Как крысы с тонущего корабля: от Порошенко сбежали его подчиненные

В каком политическом окружении вступит в должность президента Владимир Зеленский?

В коридорах украинской власти - чемоданное настроение. Первый замглавы СБУ подал в отставку. То же самое сделали глава МИД, глава Совбеза и ещё десятки чиновников администрации Порошенко. Но просто так сдаваться никто из команды пока действующего президента не собирается. В пятницу парламентская фракция "Народный фронт" вышла из правящей коалиции, что по закону делает невозможным роспуск Верховной Рады.

Театральный поворот на камеру. Киевский Михайловский собор за спиной и проникновенная речь. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит красиво.

"Я знаю, чего хотят украинцы. Также знаю, чего от нас ждет весь мир. И у меня много разных идей, которые я собираюсь реализовать. Поэтому я иду вперед. Иду в политику. Иду в Верховную Раду Украины", - сообщил Климкин.

Глава МИД написал заявление об уходе, но только президенту его не отдал. Пообещал сделать это после инаугурации Зеленского в понедельник. Неизвестно, кто чьему примеру последовал, но прошение об отставке написал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, правда, не уточнил, как Климкин - у Порошенко документ или ждёт Зеленского.

"Учитывая продолжение вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну", - заявил Турчинов.

Многие, в том числе на Украине, считают, что Александр Турчинов не зря носит прозвище "кровавый пастор". Именно дьякон баптистской церкви начал войну на востоке Украины, подписав в апреле 2014 года указ о начале так называемой антитеррористической операции. Отдал приказ стрелять на поражение. Тогда Турчинов занимал должность временно исполняющего обязанности президента страны.

"Крысы бегут с корабля. Они бегут, может быть, не столь явно, невидимо. Это не символ. Символ будет тогда, когда начнутся посадки. А посадки начнутся, без всякого сомнения", - заверил политолог Юрий Бондаренко.

Так совпало, но политики заявили о своем уходе буквально через несколько часов после того, как окружной административный суд Киева сообщил о начале производства по делу о запрете на выезд с территории Украины почти 200 политиков. В том числе действующего президента, премьер-министра и спикера Рады. Парламент, в свою очередь, решил сыграть шахматную партию с избранным президентом, который не раз заявлял, что хочет распустить неэффективный законодательный орган. Фракция "Народный фронт" вышла из коалиции, что, по законам Украины, делает невозможным роспуск Рады.

"Призываю представителей всех фракций начать консультации по вопросу формирования новой коалиции. И давайте признаем: это была хорошая коалиция", - сказал Андрей Парубий.

Когда соберется новая коалиция, на это отводится месяц, Зеленский опять не сможет распустить Раду. Потому что до парламентских выборов останется менее полугода. Таков украинский закон. Последняя рабочая неделя пятилетнего правления Порошенко завершилась. В понедельник на Украине будет уже новый президент.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".