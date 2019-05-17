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России вернули право голоса в ПАСЕ

19:56
  • пятница
  • 17 мая 2019

Сергей Лавров считает, что решение комитета министров Совета открывает путь к преодолению кризиса

Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее. Такое решение принял комитет министров Совета в Хельсинки. При этом за возвращение основных прав российской делегации проголосовали подавляющим большинством, отмечает "ТВ Центр".

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что все страны-члены должны иметь возможность участвовать в работе Совета Европы на равноправной основе, и это отражено в принятом документе.

Москву лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Лавров подчеркнул, что сегодняшнее решение открывает путь к преодолению кризиса, который ранее был создан неправомерным решением ПАСЕ. Очередная сессия Парламентской Ассамблеи состоится уже в июне, где, по словам нашего министра, будет "поставлена окончательная точка в этом вопросе".

Видео: Россия назвала условие работы в ПАСЕ

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