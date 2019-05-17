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Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского

18:56
  • пятница
  • 17 мая 2019

Москва – не друг и не партнер Киеву

МИД Украины решил не приглашать российскую делегацию на инаугурацию Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

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"Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - отметила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала никаких приглашений на инаугурацию.

Как сообщает агентство URA.RU, вице-президент США Майк Пенс и президент Польши Анджей Дуда также не примут участие в инаугурации. Точно будут на церемонии президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Германии Кристиан Вульф, представители Японии, Евросоюза и НАТО.

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