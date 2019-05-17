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Отхлебывающая глоточками водку пенсионерка-авиадебошир отделалась штрафом

20:10
  • пятница
  • 17 мая 2019

Как устроила дебош на борту она не помнит

65-летняя пенсионерка, летевшая из Москвы в Симферополь и устроившая дебош на борту самолета, привлечена к административной ответственности.

Накануне стало известно, что уроженка Владимирской области немного выпила во время полета. Прилетев в Симферополь, женщина поспешила на выход, однако бортпроводник попросил ее вернуться на место и пристегнуть ремень. В ответ женщина устроила скандал, а затем набросилась с кулаками на работника авиакомпании и одну из пассажирок.

Прибывший в аэропорт наряд полиции задержал пенсионерку и доставил в отделение, где она рассказала, что выпила совсем немного, а после приземления ничего не помнит.

"Я говорю, а что это у вас такое в маленькой бутылочке. А она (бортпроводница – прим.ред.) говорит, что это водка, 100 грамм. И я ее так, глоточками маленькими. Ну вот последний глоток я сделала, мы вроде как должны были приземляться. А потом я все, больше ничего не помню", - рассказала полиции пенсионерка.

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