Собирающего стадионы Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Среди пострадавших сотрудницы и поклонницы бизнес-коуча

Самого популярного бизнес-тренера современности Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.

Портал BuzzFeed провел собственное расследование, которое показало, что Роббинс подвергал своих последователей "потенциально опасным методам воздействия". Также найдены доказательства того, что он домогался своих поклонниц и сотрудниц. Одна из них рассказала, что "Тони преследовал ее, несмотря на ее отказ".

Сам Роббинс категорически отрицает обвинения в домогательствах. По словам его юристов, их подопечный "совершал ошибки во взаимоотношениях", но всегда вел себя культурно и остается верен своей супруге, на которой женился в 2001 году.

В 2018 году Роббинс со своими тренингами приезжал в Россию, где собрал стадион "Олимпийский". Самый дешевый билет на его семинар стоит 30 тысяч рублей, а самый дорогой – 500 тысяч рублей.