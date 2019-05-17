ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собирающего стадионы Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

20:12
  • пятница
  • 17 мая 2019

Среди пострадавших сотрудницы и поклонницы бизнес-коуча

Самого популярного бизнес-тренера современности Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.
Мода на саморазвитие: как коучи зарабатывают на россиянах

Портал BuzzFeed провел собственное расследование, которое показало, что Роббинс подвергал своих последователей "потенциально опасным методам воздействия". Также найдены доказательства того, что он домогался своих поклонниц и сотрудниц. Одна из них рассказала, что "Тони преследовал ее, несмотря на ее отказ".

Сам Роббинс категорически отрицает обвинения в домогательствах. По словам его юристов, их подопечный "совершал ошибки во взаимоотношениях", но всегда вел себя культурно и остается верен своей супруге, на которой женился в 2001 году.

В 2018 году Роббинс со своими тренингами приезжал в Россию, где собрал стадион "Олимпийский". Самый дешевый билет на его семинар стоит 30 тысяч рублей, а самый дорогой – 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Американский писатель, предприниматель, мотивационный спикер Тони Роббинс
Американский писатель, предприниматель, мотивационный спикер Тони Роббинс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.