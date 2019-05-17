ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жуткие подробности пожара в многоэтажке на севере Москвы (фото)

20:29
  • пятница
  • 17 мая 2019

Многие не смогли самостоятельно выйти на улицу

Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы. Он отравился угарным газом.

Инцидент произошел вечером 17 мая в многоквартирном доме по адресу: улица Немчинова, 10. На четвертом этаже на 20 квадратных метрах горели личные вещи и мебель.

Из-за сильного дыма многие жильцы не смогли самостоятельно выйти на улицу. Спасатели вывели 15 человек, некоторых при помощи самоспасателей "Феникс". Пятерых из них осмотрели врачи скорой помощи, пишет ТАСС.

На данный момент пожар потушен. ТВЦ.RU публикует фотографии с места происшествия.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома
Пожарная машина на месте возгорания в Москве
Пожарная машина на месте возгорания в Москве
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.