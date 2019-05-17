Жуткие подробности пожара в многоэтажке на севере Москвы (фото)

Многие не смогли самостоятельно выйти на улицу

Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы. Он отравился угарным газом.

Инцидент произошел вечером 17 мая в многоквартирном доме по адресу: улица Немчинова, 10. На четвертом этаже на 20 квадратных метрах горели личные вещи и мебель.

Из-за сильного дыма многие жильцы не смогли самостоятельно выйти на улицу. Спасатели вывели 15 человек, некоторых при помощи самоспасателей "Феникс". Пятерых из них осмотрели врачи скорой помощи, пишет ТАСС.

На данный момент пожар потушен. ТВЦ.RU публикует фотографии с места происшествия.