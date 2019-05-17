Что известно о похищенном США россиянине Олеге Тищенко

В деле имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб

Один из главных скандалов недели - арест в Грузии и передача американцам российского гражданина. США подозревают разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в сговоре против Америки. Тот на открытых - это важно – площадках, то есть они доступны любому рядовому пользователю интернета, покупал так называемые мануалы, инструкции к американским военным самолетам, далеко не новым, к слову. Покупал для работы - Тищенко разработчик авиасимуляторов.

Это уже далеко не первый случай задержания в третьих странах и передачи Штатам по их запросу россиян, которых американцы подозревают в нарушении американских законов. За 10 лет - 46 человек. Москва уже выразила недовольство практикой таких "трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан", но Тищенко с большой вероятностью повторит судьбу Бута, Ярошенко, Винника и многих других.

То, что Олег Тищенко - не шпион, по факту признают и американские власти. Обвинения предъявлены по пяти пунктам, среди которых контрабанда, сговор против США, нарушение закона об экспорте вооружений. О разведывательной деятельности ни слова. Тем не менее, арестованному грозит до десяти лет тюрьмы.

Причина - компьютерные игры, разработкой которых занимался россиянин. Авиасимуляторы — его настоящая страсть. Для погружения в тему Олег покупал документацию к американским боевым самолетам. На общедоступной и широкоизвестной торговой площадке. Но вывозить из штатов такие пособия нельзя. Первый раз разработчику помог американский фанат игры, отправив руководство пользователя F-16 по почте. Второй раз это сделал агент Министерства внутренней безопасности США.

"В деле имеются признаки провокации американских спецслужб. По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем О. М. Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - сообщили в посольстве России в США.

В американскую тюрьму Олега Тищенко доставили из Грузии, куда он приехал на фестиваль сальсы. Между Тбилиси и Вашингтоном есть договоренность об экстрадиции, однако действия правоохранителей все равно незаконны, отмечают юристы.

"Собственно, по международному праву, для того, чтобы граждане России, против которых выдвигается какое-то обвинение со стороны третьих стран, в первую очередь должны быть возвращены на территорию России. А дальше уже, если у вас есть какие-то проблемы, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, к правительству России в отношении этих граждан", - сказал профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

Но на практике такого не было ни разу. Более 40 россиян за последние девять лет по факту были похищены американскими спецслужбами. Из самых разных государств. Как говорят юристы, это стало системным подходом. И дело даже не в договорах об экстрадиции, которые Вашингтон подписал более чем со 110 странами. На остальные государства попросту давят: экономически, политически. И, разумеется, ни о какой взаимности речи не идет.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова.