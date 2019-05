В Сети неохотно гуглят Лазарева

Компания Google составила рейтинг участников конкурса "Евровидения" на основе поисковых запросов.

Так, чаще всего ищут артиста из Франции Билала Хассани. На втором месте - группа Hatari из Исландии. Третье место Google-рейтинга досталось Сергею Лазареву, пишет РИА Новости.

Также интерес у интернет-пользователей вызывают участники от Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

Финал "Евровидения" состоится завтра, 18 мая, в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит под пятым номером с песней Scream.

Not so silent and innocent! @SergeyLazarev returns to the Eurovision stage with an emotional performance of Scream.#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/gaIiZSpN0f