СК нашел родственников брошенной в поликлинике девочки

История с подкидышем получила продолжение

Следователи установили родственников девочки, которую накануне в поликлинике оставила мать. Официально не уточняется, о ком именно идет речь, однако, по данным источника в правоохранительных органах, это бабушки ребенка, которые сами явились к следователям.

Как сообщили РИА Новости в СК по Москве, в настоящее время родственников девочки допрашивают в рамках уголовного дела. Сам ребенок, имя и возраст которого до сих пор не удалось установить, находится в больнице, с ним работает психолог.

Передвижение женщины по больничным коридорам ранее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным СМИ, в поликлинику женщина привела дочку с легкой простудой. После хождения по кабинетам она взяла ребенка на руки, посадила в кресло и сбежала.

Брошенной девочке на вид около трех лет. Ребенок ухоженный, но говорит плохо - отрывочные фразы произносит на украинском языке.

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