ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК нашел родственников брошенной в поликлинике девочки

22:38
  • пятница
  • 17 мая 2019

История с подкидышем получила продолжение

Следователи установили родственников девочки, которую накануне в поликлинике оставила мать. Официально не уточняется, о ком именно идет речь, однако, по данным источника в правоохранительных органах, это бабушки ребенка, которые сами явились к следователям.
Мать московской девочки-маугли признали невменяемой

Как сообщили РИА Новости в СК по Москве, в настоящее время родственников девочки допрашивают в рамках уголовного дела. Сам ребенок, имя и возраст которого до сих пор не удалось установить, находится в больнице, с ним работает психолог.

Передвижение женщины по больничным коридорам ранее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным СМИ, в поликлинику женщина привела дочку с легкой простудой. После хождения по кабинетам она взяла ребенка на руки, посадила  в кресло и сбежала.

Брошенной девочке на вид около трех лет. Ребенок ухоженный, но говорит плохо - отрывочные фразы произносит на украинском языке.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Найденная девочка
Найденная девочка
Поликлиника, где бросили девочку
Поликлиника, где бросили девочку
Женщина оставившая девочку в поликлинике
Женщина оставившая девочку в поликлинике
Поликлиника, где оставили девочку
Поликлиника, где оставили девочку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.