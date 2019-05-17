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Задержана бросившая ребенка в московской поликлинике мать

23:08
  • пятница
  • 17 мая 2019

Нашлись также и бабушки ребенка

Полиция установила личность матери брошенной в Москве малолетней девочки. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Женщину задержали и в настоящее время доставляют в отдел для проведения следственных действий, передает со ссылкой на полицию РИА Новости. Ранее стало известно, что после огласки истории в СМИ к следователям пришли бабушки ребенка.

16 мая женщина оставила свою малолетнюю дочь в московской поликлинике. После хождения по кабинетам она взяла ребенка на руки, посадила  в кресло и сбежала. Ребенок плохо говорит, поэтому до сих пор неизвестно имя и возраст подкидыша.

Подробности личности горе-матери приводит РЕН ТВ. По данным телеканала, женщина - гражданка Украины - после развода начала строить отношениям с новым мужчиной, а ребенок оказался для пары помехой.

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