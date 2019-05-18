Появился проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады

Судьба парламента зависит от того, как сложится сотрудничество между главой государства и депутатами

Украинские СМИ сообщают о подготовленном проекте указа избранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах. Но в коридорах киевской власти и так чемоданное настроение. Первый замглавы СБУ подал в отставку. За ним последовали глава МИД, секретарь Совбеза, и ещё десятки чиновников администрации Порошенко. Но просто так сдаваться никто из команды пока действующего главы государства не собирается.

Театральный поворот на камеру: киевский Михайловский собор за спиной и проникновенная речь. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит красиво.

"Я знаю чего хотят украинцы. Также знаю, чего от нас ждет весь мир. И у меня много разных идей, которые я собираюсь реализовать. Поэтому я иду вперед. Иду в политику. Иду в Верховную раду Украины", - заявляет он.

Павел Климкин написал заявление об уходе, но только президенту его не отдал. Пообещал сделать это после инаугурации Зеленского в понедельник. Не известно, кто чьему примеру последовал, но прошение об отставке написал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он правда не уточнил, как Климкин, - у Порошенко документ, или ждёт Зеленского.

"Учитывая продолжение вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну", - говорится на его сайте.

Многие, в том числе на Украине, считают, что Александр Турчинов не зря носит прозвище "кровавый пастор". Именно дьякон баптистской церкви начал войну на востоке Украины, подписав в апреле 2014 года указ о начале так называемой антитеррористической операции. Отдал приказ стрелять на поражение. Тогда Турчинов занимал должность временно исполняющего обязанности президента страны.

Так совпало, но политики заявили о своем уходе буквально через несколько часов после того, как окружной административный суд Киева сообщил о начале производства по делу о запрете на выезд с территории Украины почти двухсот политиков. В том числе действующего президента, премьер-министра и спикера рады. Парламент, в свою очередь, решил сыграть шахматную партию с избранным президентом, который не раз заявлял, что хочет распустить неэффективный законодательный орган. Фракция "Народный фронт" вышла из коалиции, что, по законам Украины, делает невозможным роспуск Рады.

Когда соберется новая коалиция, на это отводится месяц, Зеленский опять не сможет распустить Раду. Потому что до парламентских выборов останется менее полугода. Таков украинский закон. Последняя рабочая неделя пятилетнего правления Порошенко завершилась. В понедельник на Украине будет уже новый президент.

Дмитрий Гусев, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".