ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появился проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады

10:47
  • суббота
  • 18 мая 2019

Судьба парламента зависит от того, как сложится сотрудничество между главой государства и депутатами

Украинские СМИ сообщают о подготовленном проекте указа избранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах. Но в коридорах киевской власти и так чемоданное настроение.  Первый замглавы СБУ подал в отставку. За ним последовали глава МИД, секретарь Совбеза, и ещё десятки чиновников администрации Порошенко. Но просто так сдаваться никто из команды пока действующего главы государства не собирается.

Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского
Украина ввела новые санкции против России

Театральный поворот на камеру: киевский Михайловский собор за спиной и проникновенная речь. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит красиво. 

"Я знаю чего хотят украинцы. Также знаю, чего от нас ждет весь мир. И у меня много разных идей, которые я собираюсь реализовать. Поэтому я иду вперед. Иду в политику. Иду в Верховную раду Украины", - заявляет он.

Павел Климкин написал заявление об уходе, но только президенту его не отдал. Пообещал сделать это после инаугурации Зеленского в понедельник. Не известно, кто чьему примеру последовал, но прошение об отставке написал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он правда не уточнил, как Климкин, - у Порошенко документ, или ждёт Зеленского. 

"Учитывая продолжение вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну", - говорится на его сайте.

Многие, в том числе на Украине, считают, что Александр Турчинов не зря носит прозвище "кровавый пастор". Именно дьякон баптистской церкви начал войну на востоке Украины, подписав в апреле 2014 года указ о начале так называемой антитеррористической операции. Отдал приказ стрелять на поражение. Тогда Турчинов занимал должность временно исполняющего обязанности президента страны. 

Так совпало, но политики заявили о своем уходе буквально через несколько часов после того, как окружной административный суд Киева сообщил о начале производства по делу о запрете на выезд с территории Украины почти двухсот политиков. В том числе действующего президента, премьер-министра и спикера рады. Парламент, в свою очередь, решил сыграть шахматную партию с избранным президентом, который не раз заявлял, что хочет распустить неэффективный законодательный орган. Фракция "Народный фронт" вышла из коалиции, что, по законам Украины, делает невозможным роспуск Рады. 

Когда соберется новая коалиция, на это отводится месяц, Зеленский опять не сможет распустить Раду. Потому что до парламентских выборов останется менее полугода. Таков украинский закон. Последняя рабочая неделя пятилетнего правления Порошенко завершилась. В понедельник на Украине будет уже новый президент.

Дмитрий Гусев, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Заседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины
Андрей Парубий в Верховной Раде Украины
Андрей Парубий в Верховной Раде Украины
Заседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.