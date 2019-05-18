ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия помогла обменять 10 заложников в Алеппо

10:50
  • суббота
  • 18 мая 2019

Среди них — рожденный в плену ребенок

В демилитаризованной зоне недалеко от Алеппо сотрудники сирийских спецслужб при содействии российских военных произвели обмен пленными по формуле "9 боевиков на 10 мирных граждан". Среди освобожденных - две женщины и  ребенок, который родился в лагере. Теперь, когда все ужасы плена позади - им предстоит строить новую жизнь.  

Пустынная местность. Заброшенная деревня с одной улицей становится центром военной дипломатии. Обмен пленными планируется провести в демилитаризованной зоне в 40 км от Алеппо. Боевиков привезли в автобусе, вокруг машины выставлено вооруженное оцепление. Пассажиры общаться с журналистами желания не изъявили.

Уже без телекамеры автобус отъезжает ещё дальше, где и происходит непосредственно обмен. Обратно возвращается с пленёнными сирийскими военными и мирными жителями. У каждого здесь - своя история войны.

"Я был взят в плен в 2013 году в Идлибе. Наш отряд окружили боевики. В лагере над пленными издевались: ежедневные угрозы, нехватка еды. В какой-то момент я потерял надежду. Но сегодня я на свободе. Конечно, вернусь на службу. Нужно покончить с террористами", - говорит один из военных.

"10 на 9" - такова формула обмена. Среди оказавшихся на свободе: семеро мужчин-военнослужащих и две женщины, одна из которых - с годовалым ребёнком. Гражданские. Не имеют отношения ни к войне, ни к армии. Разменная монета в руках боевиков.

"Я попала в плен два года назад, когда была на втором месяце беременности. Сын родился уже в лагере. Я думала, что мы погибнем. Ни еды, ни воды. Только унижение, оскорбления и угрозы", - говорит Саммар Альян.

Девушки попали в плен якобы из-за религиозных разногласий. Обычная практика боевиков. В лагерях готовят фанатично преданных последовательниц джихада. На свободе девушки первым делом хотят расстаться с чёрными одеждами.

"В плену нам говорили: мы научим вас воевать и вы будете всегда с нами. Или против нас. Выбирайте. От этого зависит ваша жизнь", - рассказывает Раша Хэдуан.

Чтобы такой обмен стал возможным, была проделана огромная совместная работа сирийских спецслужб и российских военных. В качестве наблюдателей выступили представители сирийского "Красного полумесяца". Всем освобождённым ещё предстоит восстановить документы, найти работу. Но самое страшное уже позади. Они возвращаются к своим родным. По дороге - первый за несколько лет плена звонок домой и всего несколько слов: "встречайте, скоро буду".

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.

Новости по теме
Жители Сирии
Жители Сирии
Автобус с освобожденными жителями Сирии
Автобус с освобожденными жителями Сирии
Освобожденные из плена жители Сирии
Освобожденные из плена жители Сирии
Машины Красного полумесяца в Сирии
Машины Красного полумесяца в Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.