Россия помогла обменять 10 заложников в Алеппо

Среди них — рожденный в плену ребенок

В демилитаризованной зоне недалеко от Алеппо сотрудники сирийских спецслужб при содействии российских военных произвели обмен пленными по формуле "9 боевиков на 10 мирных граждан". Среди освобожденных - две женщины и ребенок, который родился в лагере. Теперь, когда все ужасы плена позади - им предстоит строить новую жизнь.

Пустынная местность. Заброшенная деревня с одной улицей становится центром военной дипломатии. Обмен пленными планируется провести в демилитаризованной зоне в 40 км от Алеппо. Боевиков привезли в автобусе, вокруг машины выставлено вооруженное оцепление. Пассажиры общаться с журналистами желания не изъявили.

Уже без телекамеры автобус отъезжает ещё дальше, где и происходит непосредственно обмен. Обратно возвращается с пленёнными сирийскими военными и мирными жителями. У каждого здесь - своя история войны.

"Я был взят в плен в 2013 году в Идлибе. Наш отряд окружили боевики. В лагере над пленными издевались: ежедневные угрозы, нехватка еды. В какой-то момент я потерял надежду. Но сегодня я на свободе. Конечно, вернусь на службу. Нужно покончить с террористами", - говорит один из военных.

"10 на 9" - такова формула обмена. Среди оказавшихся на свободе: семеро мужчин-военнослужащих и две женщины, одна из которых - с годовалым ребёнком. Гражданские. Не имеют отношения ни к войне, ни к армии. Разменная монета в руках боевиков.

"Я попала в плен два года назад, когда была на втором месяце беременности. Сын родился уже в лагере. Я думала, что мы погибнем. Ни еды, ни воды. Только унижение, оскорбления и угрозы", - говорит Саммар Альян.

Девушки попали в плен якобы из-за религиозных разногласий. Обычная практика боевиков. В лагерях готовят фанатично преданных последовательниц джихада. На свободе девушки первым делом хотят расстаться с чёрными одеждами.

"В плену нам говорили: мы научим вас воевать и вы будете всегда с нами. Или против нас. Выбирайте. От этого зависит ваша жизнь", - рассказывает Раша Хэдуан.

Чтобы такой обмен стал возможным, была проделана огромная совместная работа сирийских спецслужб и российских военных. В качестве наблюдателей выступили представители сирийского "Красного полумесяца". Всем освобождённым ещё предстоит восстановить документы, найти работу. Но самое страшное уже позади. Они возвращаются к своим родным. По дороге - первый за несколько лет плена звонок домой и всего несколько слов: "встречайте, скоро буду".

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.