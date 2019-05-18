Порошенко избавился от своих советников

Со своего поста уволен и бывший генсек НАТО

Команда уходящего украинского президента спешно покидает свои посты. В субботу Петр Порошенко уволил своего пресс-секретаря и десятерых внештатных советников. Продолжается и развал коалиции в Раде, и уже очевидно, что демарш "Народного фронта" не сильно испортил планы Владимиру Зеленскому. Украинские СМИ пестрят залоговками: якобы указ о роспуске парламента и досрочных выборах уже готов.

Команда избранного президента, похоже, нашла новый повод досрочно распустить Раду. В распоряжении украинских журналистов попал проект указа Зеленского, который он якобы подпишет после инаугурации. Досрочные выборы, согласно документу, назначаются на 14 июля.

Вчерашний выход "Народного фронта" из коалиции "Европейская Украина" дает Раде еще 30 дней на создание нового большинства. По окончании этого срока роспуск Парламента уже невозможен, до конца работы депутатов останется меньше полугода. В штабе Зеленского демарш считают фиктивным. Ещё три года назад, в феврале 2016 года, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, разочарованная неудачной попыткой вынести вотум недоверия правительству, сделала такое заявление в Раде: "Фракция "Батькивщина" на сегодняшнем утреннем заседании единогласно приняла решение о выходе из коалиции. Мы призываем всех народных депутатов Украины, который не потеряли честь, совесть, ответственность перед обществом покинуть эту формальную коалицию".

Призыв Тимошенко услышали депутаты "Самопомощи" и тоже покинули коалицию. Без этих двух фракций "Европейская Украина" и сейчас не имеет в парламенте необходимого большинства. А это – одно из оснований для роспуска Рады. Но делать это должен был Порошенко. Теперь эту ошибку можно исправить уже избранному президенту, считают эксперты. Поторопиться Зеленскому советуют ещё и потому, что пришел он к власти благодаря протестному голосованию.

Уже сейчас падают рейтинги и Зеленского лично, и его партии. Поэтому досрочные выборы дадут "Слугам народа" больше кресел в Раде. Кроме того, к осени отобрать очки может и лидер группы "Океан Эльзы", который также подался в политику и создал партию, а там сплошь ставленники Порошенко. Как бы то ни было, а уже с понедельника Зеленскому придется начать работать с действующей Радой.

"Другой вариант – провести через эту Раду новые кадровые назначения: Минобороны, Мин иностранных дел, прокурор, СБУ. Если у него получится, то тогда можно будет с этой Радой сотрудничать полгода", - говорит политолог Михаил Погребинский.

Порошенко, тем временем, уволил своего пресс-секретаря и целый ряд советников. А вот накануне сами об уходе заявили постоянный представитель президента в Раде Ирина Луценко, глава администрации президента и даже Министр иностранных дел. Заявление Павел Климкин отдаст в понедельник на рассмотрение новому президенту и пока еще старому составу Рады.

Иван Колесников, "ТВ Центр".