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Москвичам расскажут об экономической теории

11:40
  • суббота
  • 18 мая 2019

Послушать лекции может любой желающий

В Москве стартовал цикл открытых лекций по экономической теории, передает "ТВ Центр". Как была устроена экономика Российской Империи накануне революции 1917-го года? Почему одни страны бедные, а другие богатые? И как финансы влияют на жизнь современного человека? Обо всём этом и многом другом рассказывают выдающиеся учёные со всего мира, лауреаты Нобелевской премии. Посетить мероприятие может любой желающий, необходима только предварительная регистрация. Проект организован Российской экономической школой. 

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