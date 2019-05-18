Москвичам расскажут об экономической теории

Послушать лекции может любой желающий

В Москве стартовал цикл открытых лекций по экономической теории, передает "ТВ Центр". Как была устроена экономика Российской Империи накануне революции 1917-го года? Почему одни страны бедные, а другие богатые? И как финансы влияют на жизнь современного человека? Обо всём этом и многом другом рассказывают выдающиеся учёные со всего мира, лауреаты Нобелевской премии. Посетить мероприятие может любой желающий, необходима только предварительная регистрация. Проект организован Российской экономической школой.