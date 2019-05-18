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Тигров Павлика и Лену выпустили на волю

11:44
  • суббота
  • 18 мая 2019

Свободу они обрели в Амурской области

В Приморье двух редких амурских тигров готовят к новой жизни. Молодым животным предстоит вернуться в дикую природу. Больше года назад эту пару тигрят спасли от гибели. А теперь, после реабилитации и медицинского осмотра, выпускают из вольеров.

Полуторогодовалых амурских тигрят Елену и Павлика готовят к выпуску в дикую природу. Группа стрелков, словно в засаде, следит за животными. Из специального ружья с лекарством им нужно попасть в зверей, чтобы их обездвижить.

Точный выстрел, и один из тигров начинает терять координацию движений и потихоньку засыпает. То, что тигры боятся - хороший знак. Значит, их адаптация прошла успешно и в дикой природе животные не будут подходить к людям.

В центре реабилитации редкие кошки оказались год назад. Сначала сотрудники охотнадзора отловили их мать, которая повадилась выходить в село под Уссурийском и таскать собак из подворий, затем специалисты обнаружили следы маленьких тигрят.

Всю семью поместили в вольер в центре реабилитации. Но затем, после ряда тестов, специалисты убедились, - мать нельзя возвращать в дикую природу. Тигрицу передали в зоопарк. А вот ее потомство будет жить на свободе.

"Они с первых дней ели только живой корм. И так как мать научила их охотиться все- таки, поэтому проблем добывания пищи в природе у них не должно возникнуть", - объясняет директор Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

Как только на тигров подействовало лекарство, ветеринары приступают к работе. Животных взвешивают, измеряют их параметры, берут кровь на анализы, шерсть для генетической базы данных. На животных надели ошейник с GPS-сигналом, благодаря этому после выпуска специалисты смогут наблюдать точную траекторию передвижения тигров.

Внезапно, у самки, которая пряталась и никак не поддавалась наркозу, повысилась температура. Ветврачи поливают дикую кошку холодной водой, чтобы сбить высокие показатели. После того, как ситуация стабилизировалась, тигров помещают в транспортировочные боксы.

Выпускать в дикую природу брата и сестру решили вместе в Амурской области, в окрестностях Хинганского заповедника.

"В Амурской области, к сожалению, из трех тигров остался только один. С учетом мягкого выпуска, есть вероятность, что эти тигры останутся в этой области и послужат основой для создания группировки", - говорит генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Малыши преодолели долгий путь в 19 часов. В тайге тигров поместили в другой вольер. Здесь животные смогут привыкнуть к новым условиям. Около недели за амурскими тиграми будут следить через камеры видеонаблюдения. И как только животные окончательно адаптируются, им дистанционно откроют затвор, и они смогут спокойно выйти на свободу.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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