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Бари Алибасов шокирован смертью близкого человека

11:28
  • суббота
  • 18 мая 2019

Умерла пресс-атташе группы "На-На"

Скончалась Людмила Николаева, которая долгие годы сотрудничала с группой "На-На" и была ее пресс-аташе. Об этом сообщил продюсер коллектива Бари Алибасов. По его словам, это случилось накануне, 17 мая.

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Алибасов добавил, что примерно неделю назад Николева уехала в Ялту, она была в хорошем настроении.

"Я и вся группа "На-На" приносим соболезнования родным", — приводит слова продюсера "Газета.Ru". Он отметил, что находится в шоке.

Группа "На-На" появилась в 1989 году, пик ее популярности пришелся на 90-е годы. Николаева сотрудничала с коллективом с момента его основания.

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