Трамп сводит счеты? Бывшему вице-президенту грозит расследование

Президент потребовал проверить связи Джо Байдена с Китаем

Новый скандал в США — Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена. Правда, о чём именно идет речь, не уточнил.

Джо Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в ноябре следующего года. Дональд Трамп, как ожидается, тоже будет баллотироваться на второй срок. Но, согласно опросам телеканала FoxNews, бывший вице-президент пока обходит Трампа по популярности.