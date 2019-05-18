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Трамп сводит счеты? Бывшему вице-президенту грозит расследование

11:29
  • суббота
  • 18 мая 2019

Президент потребовал проверить связи Джо Байдена с Китаем

Новый скандал в США — Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена. Правда, о чём именно идет речь, не уточнил.

Джо Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в ноябре следующего года. Дональд Трамп, как ожидается, тоже будет баллотироваться на второй срок. Но, согласно опросам телеканала FoxNews, бывший вице-президент пока обходит Трампа по популярности.

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