57-летняя жена Малинина восхитила идеальной фигурой

Эмма занимается спортом даже на курорте

В интернете появились подробности отдыха Александра и Эммы Малининых на итальянском курорте в Форте-деи-Марми. 57-летняя жена музыканта опубликовала в Instagram несколько снимков, которые горячо одобрили ее подписчики. На одной из фотографий она занимается спортом на открытом воздухе.

"Для спорта нет плохой погоды", — подписала она снимок. Поклонники восхитились ее стройной фигурой и отличной формой. "Вдохновляет! Так держать!", "Красотка!" – написали подписчики.

На другой серии снимков Эмма Малинина проводит тренировку в зале для фитнеса.