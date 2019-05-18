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57-летняя жена Малинина восхитила идеальной фигурой

11:56
  • суббота
  • 18 мая 2019

Эмма занимается спортом даже на курорте

В интернете появились подробности отдыха Александра и Эммы Малининых на итальянском курорте в Форте-деи-Марми. 57-летняя жена музыканта опубликовала в Instagram несколько снимков, которые горячо одобрили ее подписчики. На одной из фотографий она занимается спортом на открытом воздухе.

"Для спорта нет плохой погоды", — подписала она снимок. Поклонники восхитились ее стройной фигурой и отличной формой. "Вдохновляет! Так держать!", "Красотка!" – написали подписчики.

На другой серии снимков Эмма Малинина проводит тренировку в зале для фитнеса.

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