Скрипаль сделает заявление о возвращении в Россию

Лондон вынуждает Скрипалей остаться в Британии

Юлия Скрипаль намерена в скором времени выступить с заявлением, рассказала ее двоюродная сестра Виктория. По словам родственницы, дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля расскажет о своих планах по возвращению в Россию.

Как пишут "Известия", Юлия не намерена возвращаться на родину, хотя ранее говорила об обратном. По словам Виктории Скрипаль, сейчас одна из подруг пытается продать квартиру дочери экс-разведчика. Это последнее, что связывает ее с Россией.

"Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться. Не исключено, что британская сторона способна просто заставить ее это сделать", - говорит Скрипаль.

Последний раз Виктория общалась с сестрой почти год назад, после чего связь с ней прекратилась – на звонки и сообщения никто не отвечал. Она уверена, что Скрипали по-прежнему находятся в Великобритании, но их постоянно перевозят с места на место, чтобы замести следы.