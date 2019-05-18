Дерзкий Зеленский объявил о возвращении Крыма

Самая темная ночь заканчивается рассветом, уверен новый президент Украины

Украина вернет себе Крым, уверен избранный президент Владимир Зеленский. По его словам, "самая темная ночь заканчивается рассветом".

В субботу Зеленский опубликовал в своем фейсбуке обращение по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он уверен, что Украина "освободит родину крымских татар от оккупации".

"И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с ними", - заявил новый президент Украины.

Воссоединение Крыма и России произошло в марте 2014 года по итогам референдума. В поддержку высказали 96,77% жителей полуострова. Украина итоги референдума не признала. После воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымскотатарского и других народов полуострова.

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