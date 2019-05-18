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Дерзкий Зеленский объявил о возвращении Крыма

12:24
  • суббота
  • 18 мая 2019

Самая темная ночь заканчивается рассветом, уверен новый президент Украины

Украина вернет себе Крым, уверен избранный президент Владимир Зеленский. По его словам, "самая темная ночь заканчивается рассветом".
Появился проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады

В субботу Зеленский опубликовал в своем фейсбуке обращение по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он уверен, что Украина "освободит родину крымских татар от оккупации".

"И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с ними", - заявил новый президент Украины.

Воссоединение Крыма и России произошло в марте 2014 года по итогам референдума. В поддержку высказали 96,77% жителей полуострова. Украина итоги референдума не признала. После воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымскотатарского и других народов полуострова.

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