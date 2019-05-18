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Обвинившему в проблемах Украины Москву Кучме дали простой совет

12:33
  • суббота
  • 18 мая 2019

Леонид Кучма назвал главную причину проблем современной Украины

Все украинские проблемы страны связаны с историей, навязанной официальной Москвой. Такого мнения придерживается бывший президент Украины Леонид Кучма. По его словам, если у Киева не будет своей памяти, то стране придется "жить по чужой".

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"В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые в красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов. А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто?" – сказал он, имея в виду, в частности, личность Степана Бандеры.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента. По его словам, Кучма ищет источник проблем не в том месте. "Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина", - написал он в Twitter.

"Простой совет: надо ножки по одёжке протягивать", - добавил Пушков.

Ранее Кучма заявил, что ему жаль человека, который возглавит Украину после Петра Порошенко. Поскольку страна находится в плачевном состоянии, новому президенту придется решать давно назревшие проблемы.

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