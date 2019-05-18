Бросившая ребенка в московской поликлинике мать объяснилась

"Не справилась", - спокойно заявила мать-кукушка

В Москве задержали женщину, которая бросила свою двухлетнюю дочь в поликлинике. Эта история вызвала огромный общественный резонанс. Родственников разыскивали и следователи, и журналисты, и волонтёры. Мать ребёнка уже дала показания. Возбуждено уголовное дело.

Девушке на видео 21 год. Спокойная, немногословная, даёт показания следователям. На вопрос, почему накануне бросила дочь в одной из столичных поликлиник, отвечает без сожаления.

- По какой причине оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?

- Не справлялась с обязанностями.

- По какой причине не передали дочь в детское учреждение?

- Недодумала.

Зато как оставить ребёнка, не привлекая к себе внимания, "додумала" очень тщательно. В больницу женщина входит с девочкой на руках и маске. По словам охраны, она неплохо ориентировалась в поликлинике. Действовала четко и знала, где оставит ребенка. Обошла несколько кабинетов, потом усадила девочку в кресло и просто исчезла. Тревогу забили врачи. Малышка, кажется, даже не успела испугаться. Вела себя тихо.

Девочка плохо говорила по-русски. Однако оживилась, когда услышала песню на украинском языке, и смогла ответить на вопрос о возрасте: показала два пальчика. На фотографиях, которые тут же появились в социальных сетях и СМИ, девочку узнали родственники. Сейчас они выступают свидетелями по делу.

Ребёнок никак не вписывался в планы 21-летней женщины. Ранее появилась информация, что дочка якобы мешала ей налаживать личную жизнь. Точные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. Уголовное дело возбудили по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Анна Пешехонова, Елена Сахно, Валера Белинский, Павел Скворцов. "ТВ Центр".